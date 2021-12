Love Is in the Air anticipazioni 22 e 23 dicembre: Aydan vuole smascherare Eda (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le prossime due puntate di Love Is in the Air ci mostreranno Serkan in una veste nuova, riuscirà a riconquistare L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le prossime due puntate diIs in the Air ci mostreranno Serkan in una veste nuova, riuscirà a riconquistare L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su Medias… - Love_onlyyU : The city of Liguri... Camogli ??:- Marisa Farone - _soulskiess : @i4hyukas I love the part: odi odi odi odi~?? - safetyoongii : ? @bchanlix ? you're the chan of my minho. tantissimi auguri alla persona più dolce e disponibile del mondo, a cole… - Una_di_noi : @wildfiresqueen Tutto questo prima di lunedì molto interessante. Quindi se lunedì escono o lui o, facendo mille sco… -