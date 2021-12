Lorient-PSG, le formazioni ufficiali: assente Mbappé (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La penultima in classifica contro la capolista: la sfida tra Lorient e PSG nella 19^ giornata di Ligue 1, ultima del girone di andata, è quasi un testa-coda (di seguito le formazioni ufficiali). Gli arancioneri stanno vivendo un momento molto difficile, essendo reduci da sette sconfitte consecutive: è la propria striscia peggiore di sempre nel massimo campionato. Peraltro, tre giorni fa sono stati eliminati dal Rennes nei 32esimi della Coppa di Francia e nell’ultimo match disputato in Ligue 1 è arrivata una pesante sconfitta per 4-1 contro il Metz, diretta concorrente per la salvezza. L’ultima vittoria dei bretoni risale al 22 settembre, 1-0 ai danni del Nizza. Il Lorient ha ottenuto in casa le tre vittorie conquistate finora, peraltro superando big come Monaco e Lille. Il PSG sta letteralmente dominando il ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La penultima in classifica contro la capolista: la sfida trae PSG nella 19^ giornata di Ligue 1, ultima del girone di andata, è quasi un testa-coda (di seguito le). Gli arancioneri stanno vivendo un momento molto difficile, essendo reduci da sette sconfitte consecutive: è la propria striscia peggiore di sempre nel massimo campionato. Peraltro, tre giorni fa sono stati eliminati dal Rennes nei 32esimi della Coppa di Francia e nell’ultimo match disputato in Ligue 1 è arrivata una pesante sconfitta per 4-1 contro il Metz, diretta concorrente per la salvezza. L’ultima vittoria dei bretoni risale al 22 settembre, 1-0 ai danni del Nizza. Ilha ottenuto in casa le tre vittorie conquistate finora, peraltro superando big come Monaco e Lille. Il PSG sta letteralmente dominando il ...

Advertising

Jon_LeGossip : OFFICIAL: The PSG starting XI in Lorient. #FCLPSG - MOBBIN44 : Soccer Freebie 12/22: Parlay PSG ML vs Lorient // Napoli ML vs Spezia -119 @BovadaOfficial (3 units) gl hf ?? - sportli26181512 : Ligue 1 LIVE dalle 21: il PSG fa visita al Lorient, ci sono Monaco-Rennes e Lens-Nizza: Anche la Ligue 1 si apprest… - sowmyasofia : Lorient vs PSG: pronostico e possibili formazioni - periodicodaily : Lorient vs PSG: pronostico e possibili formazioni #ligue1 #22dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Lorient PSG Formazioni ufficiali Lorient - PSG, Ligue 1 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Lorient - PSG , sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Ligue 1 2021/2022. I parigini di Mauricio Pochettino, dopo la comoda vittoria in Coppa di Francia contro il Feignies, va ...

Icardi ha incontrato di nuovo China Suarez? Il retroscena dall'Argentina ... Mauro Icardi è rimasto a Parigi a causa degli impegni con il suo Psg , che stasera affronterà il Lorient in trasferta . In Argentina si vocifera però che l'attaccante ex Inter abbiamo avuto anche ...

Lorient-PSG, i convocati di Pochettino: tanti assenti, due giocatori positivi al coronavirus TUTTO mercato WEB Calciomercato, Pochettino spiazza la Juventus | Ribaltone imminente Calciomercato, le parole dell'allenatore fanno venire qualche dubbio alla dirigenza bianconera, in trattativa per l'acquisto del calciatore.

Formazioni ufficiali Lorient-PSG, Ligue 1 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Lorient-PSG, sfida valevole per la diciannovesima giornata di Ligue 1 2021/2022: le scelte dei due tecnici.

Le formazioni ufficiali di, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Ligue 1 2021/2022. I parigini di Mauricio Pochettino, dopo la comoda vittoria in Coppa di Francia contro il Feignies, va ...... Mauro Icardi è rimasto a Parigi a causa degli impegni con il suo, che stasera affronterà ilin trasferta . In Argentina si vocifera però che l'attaccante ex Inter abbiamo avuto anche ...Calciomercato, le parole dell'allenatore fanno venire qualche dubbio alla dirigenza bianconera, in trattativa per l'acquisto del calciatore.Le formazioni ufficiali di Lorient-PSG, sfida valevole per la diciannovesima giornata di Ligue 1 2021/2022: le scelte dei due tecnici.