L’Organizzazione Mondiale della Sanità “boccia” l’Italia: è probabile che i programmi di richiamo prolunghino la pandemia anziché porvi fine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Affondo delL’Organizzazione Mondiale della Sanità contro l’Italia e l’Unione Europea. “Non si esce da una pandemia con i booster”. Ad affermarlo è il direttore dell’Oms, Tedros Ghebreyesus, spiegando che “è probabile che i programmi di richiamo prolunghino la pandemia anziché porvi fine, deviando le forniture verso Paesi che hanno già alti livelli di copertura vaccinale e dando al virus maggiori opportunità di mutare“. Per l’Oms “bisogna vaccinare i Paesi più poveri, gran parte dei decessi riguarda persone non vaccinate, non persone senza booster”. Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Affondo delcontroe l’Unione Europea. “Non si esce da unacon i booster”. Ad affermarlo è il direttore dell’Oms, Tedros Ghebreyesus, spiegando che “èche idila, deviando le forniture verso Paesi che hanno già alti livelli di copertura vaccinale e dando al virus maggiori opportunità di mutare“. Per l’Oms “bisogna vaccinare i Paesi più poveri, gran parte dei decessi riguarda persone non vaccinate, non persone senza booster”.

