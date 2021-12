Lorenzo | il bambino super-piuma salvato dai medici del Policlinico di Milano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) 370 grammi non è il peso di un’anima che sopporta un fardello troppo pesante di una vita che non gli ha fatto sconti, ma quello di un essere umano, di unche, desideroso di venire al mondo, ha fatto i conti con tutte le problematiche legata alla nascita prematura. Quei 370 grammi sono il peso di, ribattezzato daiil. Così determinato a scoprire il mondo, che ha deciso di farlo prima del previsto, senza fare i conti col fatto che era ancora troppo fragile per affrontarlo. Quei 4 mesi di anticipo con il quale il bimbo è nato hanno pesato di più dei suoi grammi. Ma la sua straordinaria voglia di vivere ha vinto su tutto. Questa è la storia di, quella raccontata dagli specialisti deldi ...

Mavoleva vivere, fortissimamente vivere, e in ospedale hanno capito subito che il suo desiderio doveva essere esaudito.... direttore di Anestesia e Terapia intensiva donna -del Policlinico. 'Storie come queste ... Oggista bene, è tornato a casa ed è arrivato a superare i 3 chili: anche per questo per noi ...Avrete un bebé nel 2022 e siete indecisi su come chiamarlo? C’è chi si ispira alla tradizione e chi si lascia influenzare dalle mode: ecco ...Nato a Milano un bambino di soli 370 grammi . Quando i bambini hanno troppa fretta di venire al mondo c’è il rischio che il loro organismo non sia ancora ...