Lorenzo bimbo ‘super piuma’ | nato di 370 grammi e salvato a Milano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quando è, con 4 mesi di anticipo,pesava solo 370. Unpiuma, anzi, che non riusciva nemmeno a piangere perché i suoi polmoni non avevano avuto il tempo di formarsi. Appena venuto al mondo, già rischiava di morire per una perforazione intestinale che lo ha portato a poche ore di vita in una sala operatoria del Policlinico di. Dall’ospedale raccontano oggi la sua storia a lieto fine: una favola vera in vista del Natale che il piccolo, superato il traguardo dei 3 chilo, trascorrerà a casa insieme ai suoi genitori. Tutto comincia quando, al quinto mese di gravidanza – spiegano dalla Fondazione Irccs di via Sforza – mamma Elena è dovuta correre all’ospedale della sua città, vicino a ...