L’Oms lancia l’allarme | “Nuova tempesta di variante Omicron in Europa”

"Possiamo vedere un'altra tempesta in arrivo". A lanciare il nuovo allarme sulla diffusione della variante Omicron è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che spiega nella nota del direttore dell'Ufficio regionale dell'Oms, Hans Kluge, per fare il punto sugli ultimi aggiornamenti legati alla variante sudafricana. Ennesima minaccia per il Vecchio Continente? L'esperto della massima autorità scientifica mondiale

