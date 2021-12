Lo strano caso della Alpine A110, dai rally alla Gendarmerie francese (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Alpine A110 è una delle auto più originali oggi disponibili sul mercato, perché fa parte di quel piccolissimo club di vere sportive a motore centrale, ma dal prezzo accettabile, i cui membri si contano sulle dita di una mano. Bastano poco più di 60.000 euro, infatti, per mettersene una in garage, quando di solito per accedere a questo layout tecnico serve almeno il doppio. Ma prima di parlare della Alpine A110 attuale (qui potete leggere la nostra prova) e del suo recente ingresso nella fila della Gendarmerie nationale di Francia, ripercorriamo la sua storia, che è iniziata nel 1955 e terminata nel 1995, prima di ricominciare nel 2017. La storia della Alpine A110 La storia della ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Laè una delle auto più originali oggi disponibili sul mercato, perché fa parte di quel piccolissimo club di vere sportive a motore centrale, ma dal prezzo accettabile, i cui membri si contano sulle dita di una mano. Bastano poco più di 60.000 euro, infatti, per mettersene una in garage, quando di solito per accedere a questo layout tecnico serve almeno il doppio. Ma prima di parlareattuale (qui potete leggere la nostra prova) e del suo recente ingresso nella filanationale di Francia, ripercorriamo la sua storia, che è iniziata nel 1955 e terminata nel 1995, prima di ricominciare nel 2017. La storiaLa storia...

Advertising

Antonio63499455 : RT @TonioRussolillo: Strano destino quello della colonia, dove la post-verità o post-truth cosi definita dall’Oxford dictionary come le men… - AdamartArt : RT @TonioRussolillo: Strano destino quello della colonia, dove la post-verità o post-truth cosi definita dall’Oxford dictionary come le men… - TonioRussolillo : Strano destino quello della colonia, dove la post-verità o post-truth cosi definita dall’Oxford dictionary come le… - internazionaleL : @Alex_Cavasinni Quindi questi sono entrati in sede per una 'segnalazione', caso strano il 9 Dicembre. Sono favorevo… - LeSamoura3 : RT @kulturaeuropa: RACCONTO DI NATALE. UNO STRANO CASO DI COSCIENZA -