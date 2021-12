Lo Spezia vince al Maradona, terza sconfitta di fila in casa per il Napoli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Napoli fa un altro passo falso, ancora in casa. Al Diego Armando Maradona vince a sorpresa lo Spezia 0-1 in uno dei due posticipi della 19/a giornata del campionato di serie A. A decidere il match è un’autorete di Juan Jesus nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Spalletti ci prova (due reti annullate, una clamorosa palla gol per Lozano e traversa di Elmas nel recupero) ma non riesce a trovare il pari. Con questa sconfitta il Napoli resta a 39 punti, a meno tre dal Milan e a meno sette dalla capolista Inter. Lo Spezia invece sale a 16, lasciandosi a cinque lunghezze la zona retrocessione. Napoli Spezia 0-1 Marcatori: 37? aut. Juan Jesus ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilfa un altro passo falso, ancora in. Al Diego Armandoa sorpresa lo0-1 in uno dei due posticipi della 19/a giornata del campionato di serie A. A decidere il match è un’autorete di Juan Jesus nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Spalletti ci prova (due reti annullate, una clamorosa palla gol per Lozano e traversa di Elmas nel recupero) ma non riesce a trovare il pari. Con questailresta a 39 punti, a meno tre dal Milan e a meno sette dalla capolista Inter. Loinvece sale a 16, lasciandosi a cinque lunghezze la zona retrocessione.0-1 Marcatori: 37? aut. Juan Jesus ...

Advertising

AndreSuspended_ : RT @_talebanikov: Chi vince festeggia, chi perde spiega... e spiegaci stu mustacciuol o roccocó da Spezia, come preferisci Carlo. Nun c’a… - CalcioWeb : #NapoliSpezia e #EmpoliMilan: tonfo della squadra di Spalletti e successo dei rossoneri - Andre_Costa95 : RT @gippu1: Impresa ai limiti del paranormale dello #Spezia che vince a #Napoli 1-0 senza nemmeno un tiro in porta: a mia memoria c'era riu… - senia65 : Il Napoli non vince con lo Spezia. A dirla tutta, non ha vinto nemmeno con l’Empoli. Ha perso sei punti in casa..po… - tuttoatalanta : Lotta Champions - Vince solo il Milan, lo Spezia fa un regalo alla Dea -