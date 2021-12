Lo smartworking potrebbe aiutare a prevenire i contagi, ma non ne discutiamo seriamente (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Long Covid che continua ad affliggere il mondo è di per sé un potentissimo agente di sfiducia. La comunicazione, in questo contesto, non è un problema sovrastrutturale rispetto agli esiti delle strategie antipandemiche, che invece dipendono in larga misura da quanto le persone fanno in base a ciò che pensano di avere capito. Quindi i problemi di coerenza di una comunicazione tanto perentoria quanto spesso contraddittoria – che fa largo e disordinato uso del principio d’autorità – non pregiudicano solo la correttezza formale, ma pure l’affidabilità sostanziale del messaggio. Anche sui vaccini oggi si paga essenzialmente la delusione autoprodotta da una comunicazione sbagliata. I vaccini servivano a tornare a vivere e a smettere di morire di Covid come mosche (e hanno funzionato egregiamente), non a istituire, dal primo ciclo vaccinale, un mondo Covid free. Anche la coerenza delle ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Long Covid che continua ad affliggere il mondo è di per sé un potentissimo agente di sfiducia. La comunicazione, in questo contesto, non è un problema sovrastrutturale rispetto agli esiti delle strategie antipandemiche, che invece dipendono in larga misura da quanto le persone fanno in base a ciò che pensano di avere capito. Quindi i problemi di coerenza di una comunicazione tanto perentoria quanto spesso contraddittoria – che fa largo e disordinato uso del principio d’autorità – non pregiudicano solo la correttezza formale, ma pure l’affidabilità sostanziale del messaggio. Anche sui vaccini oggi si paga essenzialmente la delusione autoprodotta da una comunicazione sbagliata. I vaccini servivano a tornare a vivere e a smettere di morire di Covid come mosche (e hanno funzionato egregiamente), non a istituire, dal primo ciclo vaccinale, un mondo Covid free. Anche la coerenza delle ...

