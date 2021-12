ll documentario “C’è un soffio di vita soltanto” al cinema il 10 Gennaio 2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) 06 – “C’è un soffio di vita soltanto”Il documentario dei registi Matteo Botrugno e Daniele Coluccini che racconta la storia di Lucy Salani in uscita al cinema il 10 Gennaio 2022 Uscirà al cinema il 10 Gennaio 2022 l’atteso documentario “C’è un soffio di vita soltanto”, firmato dal duo di registi italiani Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, presentato in anteprima all’ultima edizione del Torino Film Festival. Il film, realizzato quasi interamente durante l’anno della pandemia, racconta l’emozionante e singolare storia di Lucy, la donna transessuale più anziana d’Italia. Tra le pochissime sopravvissute al campo di concentramento di Dachau ancora in ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 dicembre 2021) 06 – “C’è undi”Ildei registi Matteo Botrugno e Daniele Coluccini che racconta la storia di Lucy Salani in uscita alil 10Uscirà alil 10l’atteso“C’è undi”, firmato dal duo di registi italiani Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, presentato in anteprima all’ultima edizione del Torino Film Festival. Il film, realizzato quasi interamente durante l’anno della pandemia, racconta l’emozionante e singolare storia di Lucy, la donna transessuale più anziana d’Italia. Tra le pochissime sopravvissute al campo di concentramento di Dachau ancora in ...

