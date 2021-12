Livorno: donna in coma salvata dai carabinieri che scoprono la sua identità grazie al tatuaggio dei figli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sembra una favola di Natale: dopo una serie di eventi sfortunati, grazie all’azione e alla dedizione di uomini generosi, arriva l’epilogo felice. La favola, questa volta, è avvenuta davvero. A Livorno lo scorso 8 dicembre una donna è stata trovata in strada in stato confusionale e in preda alle convulsioni. Non aveva con sé documenti e nemmeno il cellulare. La donna è stata portata in ospedale ed è stata ricoverata in terapia intensiva. Aveva bisogno di cure farmacologiche precise ma i medici, non conoscendo la sua patologia, non hanno potuto fare molto. L’unico elemento che poteva suggerire qualche informazione era un tatuaggio con due nomi sul braccio della paziente. I carabinieri hanno ipotizzato che i nomi tatuati fossero quelli dei figli della ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sembra una favola di Natale: dopo una serie di eventi sfortunati,all’azione e alla dedizione di uomini generosi, arriva l’epilogo felice. La favola, questa volta, è avvenuta davvero. Alo scorso 8 dicembre unaè stata trovata in strada in stato confusionale e in preda alle convulsioni. Non aveva con sé documenti e nemmeno il cellulare. Laè stata portata in ospedale ed è stata ricoverata in terapia intensiva. Aveva bisogno di cure farmacologiche precise ma i medici, non conoscendo la sua patologia, non hanno potuto fare molto. L’unico elemento che poteva suggerire qualche informazione era uncon due nomi sul braccio della paziente. Ihanno ipotizzato che i nomi tatuati fossero quelli deidella ...

