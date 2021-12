LIVE – Treviso-AEK 77-61, basket Champions League 2021/2022 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Nutribullet Treviso basket-AEK, sfida valida per la sesta giornata del gruppo D di Champions League 2021/2022 di basket. Tutto ancora in ballo in questo girone, con la formazione veneta che ha comunque un posto assicurato ai play in, ma una vittoria, oltre a dare una scossa dopo due sconfitte consecutive, permetterebbe di sognare ancora il passaggio diretto agli ottavi di finale. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 22 dicembre, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA Champions League 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Latestuale di Nutribullet-AEK, sfida valida per la sesta giornata del gruppo D didi. Tutto ancora in ballo in questo girone, con la formazione veneta che ha comunque un posto assicurato ai play in, ma una vittoria, oltre a dare una scossa dopo due sconfitte consecutive, permetterebbe di sognare ancora il passaggio diretto agli ottavi di finale. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 22 dicembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA ...

Saretta_Gas87 : @Hermandouble7 @NumerINTERi @ClaudiaShaula @stevevicrn @FrancescaCphoto @Futurama7959 @spazio_nello A Treviso c’è u… - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Treviso 49-38 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Treviso #49-38 #Serie… - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Treviso 61-57 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Treviso #61-57 #Serie - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Treviso 51-40 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Treviso #51-40 #Serie - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Treviso Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Treviso #Serie #2021-2022… -