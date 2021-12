LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio in DIRETTA: Vinatzer sfiora il podio! 7° Razzoli, 10° Maurberger, 12° Sala (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.56 Grazie per averci seguito e buona notte. Appuntamento con lo sci alpino il giorno di Santo Stefano, quando si disputerà la prima prova della discesa di Bormio. Un saluto sportivo! 21.54 Nella graduatoria di Slalom sono appaiati al comando Foss-Solevaag e Jakobsen a 140, mentre Noel è 3° a 100. 6° Razzoli a 65, 9° Vinatzer a 50. 21.52 In classifica generale resta al comando lo svizzero Marco Odermatt con 633, seguito dall’austriaco Matthias Mayer a 405 e dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde a 329. 4° Pinturault a 314, che in qualche modo prova a rilanciarsi nella corsa alla sfera di cristallo. 21.51 Da segnalare anche il secondo 15° posto consecutivo dello spagnolo Joaquim Salarich. 21.50 Tommaso Sala ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.56 Grazie per averci seguito e buona notte. Appuntamento con lo sciil giorno di Santo Stefano, quando si disputerà la prima prova della discesa di Bormio. Un saluto sportivo! 21.54 Nella graduatoria disono appaiati al comando Foss-Solevaag e Jakobsen a 140, mentre Noel è 3° a 100. 6°a 65, 9°a 50. 21.52 In classifica generale resta al comando lo svizzero Marco Odermatt con 633, seguito dall’austriaco Matthias Mayer a 405 e dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde a 329. 4° Pinturault a 314, che in qualche modo prova a rilanciarsi nella corsa alla sfera di cristallo. 21.51 Da segnalare anche il secondo 15° posto consecutivo dello spagnolo Joaquimrich. 21.50 Tommasoha ...

