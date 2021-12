LIVE Sci alpino | Slalom Madonna di Campiglio in DIRETTA | pettorale n 14 per Alex Vinatzer

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DI COURCHEVEL ALLE 10.00 E ALLE 13.00 PETTORALI DELLODI OGGI 17.45 Iniziato lodidi. In pistais Pinturault. 17.44 La pista è in ottime condizioni, si potranno fare tempi di rilievo anche con pettorali alti. 17.43 Al cancelletto di partenza il franceseis Pinturault, quest’anno in grande difficoltà in gigante. 17.40 Il grande favorito sarà il francese Clement Noel, che in Val d’Isere ha dominato. Quella odierna tuttavia è una pista completamente differente, vedremo se il transsi confermerà una spanna sopra gli altri. 17.35 Oltre al livignasco, hanno vinto lodel ...