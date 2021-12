LIVE Sci alpino | Slalom Madonna di Campiglio in DIRETTA | Noel in testa | 6° Alex Vinatzer

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DI COURCHEVEL ALLE 10.00 E ALLE 13.00 PETTORALI DELLODI OGGI 18.14 Fuori lo svizzero Tanguy Nef. Ora il veterano russoander Khoroshilov. 18.13 Moelgg perde troppo sul muro ed è 15° a 2?30: qualificazione non scontata, sarà davvero al pelo, di sicuro rischia. La volontà non manca, ma i 39 anni si fanno sentire. 18.12 L’austriaco Fabio Gstrein è 11° a 1?65. Tocca al veterano Manfred Moelgg. 18.10 Lo svizzero Luca Aerni è ottavo a 1?38.è l’ultimo atleta sotto il secondo di distacco, poi Kristoffersen è settimo a 1?34. 18.09 Il croato Filip Zubcic è 11° a 2?08. Pensando ai prossimi azzurri, c’è spazio per inserirsi in top10, bisogna crederci! 18.07al comando ...