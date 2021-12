LIVE Sci alpino | Slalom Madonna di Campiglio in DIRETTA | Noel fa il vuoto | 6° Vinatzer | bene Razzoli

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DI COURCHEVEL ALLE 10.00 E ALLE 13.00 PETTORALI DELLODI OGGI 18.40 Grandissima prestazione dell’austriaco Johannes Strolz, 11° con il pettorale n.38 a 1?56. 18.39 Si qualifica anche Tommaso Sala! 14° a 1?67, finisce davanti ai compagni di squadra Maurberger e. Perdono però una posizione Moelgg e Gross. 18.36 Al momento Moelgg è 25° a 2?30, Gross 26° a 2?37: qualificazione appesa ad un filo per entrambi. 18.34 Bravissimo Simon Maurberger! 14° a 1?68, 3 centesimi avanti a! Ci voleva davvero, questo ragazzo ha bisogno di sbloccarsi! 18.34il norvegese Lucas Braathen, 17° a 1?93. 18.33 La classifica dopo i primi 30: Clement...

Sara Hector trionfa nel secondo gigante della tappa di Coppa del Mondo dialpino a Courchevel 2021, ma l'Italia festeggia il ritorno sul podio di una strepitosa Marta ... RIVIVI ILDELLA GARA LA ...14.05 Al terzo tentativo l'Italia ha conquistato il primo podio stagionale nel gigante femminile. Il fatto che non vi siano altre azzurre al traguardo oltre a Bassino, tuttavia, deve comunque far ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI COURCHEVEL ALLE 10.00 E ALLE 13.00 PETTORALI DELLO SLALOM DI OGGI 18.34 Bravissimo Simon Maurberger! 14° a 1"68, 3 centesimi av ...La diretta live dello slalom maschile di Madonna di Campiglio 2021, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino ...