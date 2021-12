LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio in DIRETTA: dalle 17.45 lo spettacolo della 3Tre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI COURCHEVEL ALLE 10.00 E ALLE 13.00 PETTORALI DELLO Slalom DI OGGI 17.23 I pettorali di partenza degli azzurri: 14 Alex Vinatzer, 19 Manfred Moelgg, 25 Stefano Gross, 26 Giuliano Razzoli, 32 Simon Maurberger, 37 Tommaso Sala, 66 Tommaso Saccardi, quest’ultimo al debutto in Coppa del Mondo. 17.18 I pettorali di partenza dello Slalom di oggi: 1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head 2 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol 3 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol 5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar 6 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 7 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 8 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon 9 202451 STRASSER Linus 1992 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DI COURCHEVEL ALLE 10.00 E ALLE 13.00 PETTORALI DELLODI OGGI 17.23 I pettorali di partenza degli azzurri: 14 Alex Vinatzer, 19 Manfred Moelgg, 25 Stefano Gross, 26 Giuliano Razzoli, 32 Simon Maurberger, 37 Tommaso Sala, 66 Tommaso Saccardi, quest’ultimo al debutto in Coppa del Mondo. 17.18 I pettorali di partenza dellodi oggi: 1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head 2 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol 3 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol 5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar 6 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 7 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 8 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon 9 202451 STRASSER Linus 1992 ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Marta Bassino terza! Hector vince dopo 7 anni, fuori Brignone e Gog… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Sci Nel #Gigante di #Courchevel la svedese Sara #Hector soffia la vittoria alla #Shiffrin, che per… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Marta Bassino si gioca la vittoria. Seconda manche alle 13.00 - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE slalom gigante #Courchevel bis 2021, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - RSIsport : ?????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? Sci: CdM D da Courchevel 10h00 gigante, 1a manche -