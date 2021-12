LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: le azzurre cercano il riscatto. Goggia pettorale n.11 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO ALLE 17.45 E ALLE 20.45 LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE 9.40 La prima manche odierna è stata tracciata da Luis Prenn, allenatore della Svizzera; la seconda invece toccherà a Paolo De Florian, tecnico dell’Italia. 9.36 La gara di ieri ha visto prevalere Mikaela Shiffrin con 0.86 su Sara Hector e 1.08 su Michelle Gisin. 9.33 I pettorali di partenza della gara: 1 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol2 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon 3 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol 4 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol 5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol 7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head 8 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic 9 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO ALLE 17.45 E ALLE 20.45 LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE 9.40 La prima manche odierna è stata tracciata da Luis Prenn, allenatore della Svizzera; la seconda invece toccherà a Paolo De Florian, tecnico dell’Italia. 9.36 La gara di ieri ha visto prevalere Mikaela Shiffrin con 0.86 su Sara Hector e 1.08 su Michelle Gisin. 9.33 I pettorali di partenza della gara: 1 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol2 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon 3 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol 4 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol 5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol 7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head 8 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic 9 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE slalom gigante #Courchevel bis 2021, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - RSIsport : ?????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? Sci: CdM D da Courchevel 10h00 gigante, 1a manche - Eurosport_IT : Ci aspetta una ricca giornata di emozioni con lo sci alpino: a Courchevel c'è lo slalom gigante femminile mentre a… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel in DIRETTA: azzurre per la rivincita i pettorali. Gara-2 alle 10.00 - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Mikaela Shiffrin per il bis, le azzurre cercano il riscatto -