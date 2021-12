LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: inizia la gara, Bassino e Brignone per il riscatto! (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO ALLE 17.45 E ALLE 20.45 LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE 9.53 Ricordiamo le assenze pesanti di Lara Gut-Behrami, Alice Robinson e Katharina Liensberger, tutte positive al Covid. 9.50 I pettorali di partenza delle italiane: 2 Marta Bassino, 6 Federica Brignone, 11 Sofia Goggia, 17 Elena Curtoni, 42 Karoline Pichler, 45 Roberta Melesi, 55 Vivien Insam, 58 Ilaria Ghisalberti. 9.43 L’Italia deve assolutamente svoltare per cancellare un avvio di stagione difficile in Gigante. Marta Bassino non è mai arrivata al traguardo tra Soelden e la gara di ieri; Federica Brignone ha ammesso di non sentirsi a suo agio tra le porte larghe, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO ALLE 17.45 E ALLE 20.45 LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE 9.53 Ricordiamo le assenze pesanti di Lara Gut-Behrami, Alice Robinson e Katharina Liensberger, tutte positive al Covid. 9.50 I pettorali di partenza delle italiane: 2 Marta, 6 Federica, 11 Sofia Goggia, 17 Elena Curtoni, 42 Karoline Pichler, 45 Roberta Melesi, 55 Vivien Insam, 58 Ilaria Ghisalberti. 9.43 L’Italia deve assolutamente svoltare per cancellare un avvio di stagione difficile in. Martanon è mai arrivata al traguardo tra Soelden e ladi ieri; Federicaha ammesso di non sentirsi a suo agio tra le porte larghe, ...

