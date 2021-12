LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Hector al comando, quarta Marta Bassino (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO ALLE 17.45 E ALLE 20.45 LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE 10.13 L’austriaca Stephanie Brunner è ottava a 1?34, finisce alle spalle di Federica Brignone. Ora la polacca Maryna Gasienica-Daniel con il n.9, Sofia Goggia avrà il pettorale n.11. 10.11 NUOVA LEADER! Sara Hector al comando con 11 centesimi su Tessa Worley! La svedese è davvero in formissima! 10.10 Attenzione a Sara Hector: la svedese è in vantaggio di 10 centesimi al secondo rilevamento! 10.09 Federica Brignone è ultima a 0.82 da Worley. Non ha commesso errori, ma le traiettorie abbondanti con cui ha affrontato le curve sono costate un distacco pesante. Anche la valdostana non se l’è sentita di prendersi rischi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO ALLE 17.45 E ALLE 20.45 LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE 10.13 L’austriaca Stephanie Brunner è ottava a 1?34, finisce alle spalle di Federica Brignone. Ora la polacca Maryna Gasienica-Daniel con il n.9, Sofia Goggia avrà il pettorale n.11. 10.11 NUOVA LEADER! Saraalcon 11 centesimi su Tessa Worley! La svedese è davvero in formissima! 10.10 Attenzione a Sara: la svedese è in vantaggio di 10 centesimi al secondo rilevamento! 10.09 Federica Brignone è ultima a 0.82 da Worley. Non ha commesso errori, ma le traiettorie abbondanti con cui ha affrontato le curve sono costate un distacco pesante. Anche la valdostana non se l’è sentita di prendersi rischi ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE slalom gigante #Courchevel bis 2021, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - RSIsport : ?????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? Sci: CdM D da Courchevel 10h00 gigante, 1a manche - Eurosport_IT : Ci aspetta una ricca giornata di emozioni con lo sci alpino: a Courchevel c'è lo slalom gigante femminile mentre a… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel in DIRETTA: azzurre per la rivincita i pettorali. Gara-2 alle 10.00 - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Mikaela Shiffrin per il bis, le azzurre cercano il riscatto -