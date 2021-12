LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Hector al comando, quarta Marta Bassino, fuori Goggia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO ALLE 17.45 E ALLE 20.45 LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE 10.22 La slovena Meta Hrovat è nona a 1?24. 10.21 Tornando alle azzurre. Segnali di ripresa da parte di Marta Bassino, quarta a 0.39 da Hector, ma a soli 5 centesimi dalla terza posizione: la piemontese ha sciato con margine, per non sbagliare. Federica Brignone invece non ha convinto con traiettorie troppo abbondanti, tuttavia è ancora in corsa per il podio, anche se il distacco di 0.93 è importante. Male invece Sofia Goggia, troppo arruffona tra le porte larghe e fuori anche oggi. 10.20 La norvegese Ragnhild Mowinckel è nona a 1?29. 10.18 fuori Sofia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO ALLE 17.45 E ALLE 20.45 LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE 10.22 La slovena Meta Hrovat è nona a 1?24. 10.21 Tornando alle azzurre. Segnali di ripresa da parte dia 0.39 da, ma a soli 5 centesimi dalla terza posizione: la piemontese ha sciato con margine, per non sbagliare. Federica Brignone invece non ha convinto con traiettorie troppo abbondanti, tuttavia è ancora in corsa per il podio, anche se il distacco di 0.93 è importante. Male invece Sofia, troppo arruffona tra le porte larghe eanche oggi. 10.20 La norvegese Ragnhild Mowinckel è nona a 1?29. 10.18Sofia ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE slalom gigante #Courchevel bis 2021, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - RSIsport : ?????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? Sci: CdM D da Courchevel 10h00 gigante, 1a manche - Eurosport_IT : Ci aspetta una ricca giornata di emozioni con lo sci alpino: a Courchevel c'è lo slalom gigante femminile mentre a… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel in DIRETTA: azzurre per la rivincita i pettorali. Gara-2 alle 10.00 - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Mikaela Shiffrin per il bis, le azzurre cercano il riscatto -