LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: guida Hector, 4a Bassino, out Goggia. Alle 13.00 la seconda manche (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO Alle 17.45 E Alle 20.45 LA START-LIST DELLA PRIMA manche 11.00 I pettorali delle prossime azzurre: 42 Pichler, 45 Melesi, 55 Insam, 58 Ghisalberti. Ora siamo alla n.36. 10.57 La prima tedesca a partire è stata Marlene Schmotz con il pettorale n.31: 27ma a 4?14. La Germania è in grande crisi dopo il ritiro di Viktoria Rebensburg. Le cose vanno di poco meglio nella velocità, ma molto meglio in slalom. 10.55 La classifica dopo le prime 30 (la top10 non cambierà più): Sara Hector (Svezia) Tessa Worley (Francia) a 0.11 Mikaela Shiffrin (Usa) a 0.34 Marta Bassino (Italia) a 0.39 Petra Vlhova (Slovacchia) a 0.59 Michelle Gisin (Svizzera) a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO17.45 E20.45 LA START-LIST DELLA PRIMA11.00 I pettorali delle prossime azzurre: 42 Pichler, 45 Melesi, 55 Insam, 58 Ghisalberti. Ora siamo alla n.36. 10.57 La prima tedesca a partire è stata Marlene Schmotz con il pettorale n.31: 27ma a 4?14. La Germania è in grande crisi dopo il ritiro di Viktoria Rebensburg. Le cose vanno di poco meglio nella velocità, ma molto meglio in slalom. 10.55 La classifica dopo le prime 30 (la top10 non cambierà più): Sara(Svezia) Tessa Worley (Francia) a 0.11 Mikaela Shiffrin (Usa) a 0.34 Marta(Italia) a 0.39 Petra Vlhova (Slovacchia) a 0.59 Michelle Gisin (Svizzera) a ...

