LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Bassino in corsa per la vittoria, fuori Goggia e Curtoni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO ALLE 17.45 E ALLE 20.45 LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE 10.33 L’austriaca Katharina Truppe è 13ma a 2?04. 10.32 La velocista svizzera Corinne Suter è 14ma a 3?03: al momento in Gigante è molto lontana dalle migliori. 10.31 Scivola Elena Curtoni ed è fuori. Speriamo ora in qualche inserimento da parte delle giovani, altrimenti avremo le sole Bassino e Brignone al via della seconda manche. 10.30 Siamo ottimisti per Marta Bassino in vista della seconda manche. Ha sciato senza attaccare, badando a non sbagliare. Se dovesse prendersi qualche rischio in più, allora nessun risultato le sarebbe precluso. 10.29 La svizzera Wendy Holdener è 13ma a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO ALLE 17.45 E ALLE 20.45 LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE 10.33 L’austriaca Katharina Truppe è 13ma a 2?04. 10.32 La velocista svizzera Corinne Suter è 14ma a 3?03: al momento inè molto lontana dalle migliori. 10.31 Scivola Elenaed è. Speriamo ora in qualche inserimento da parte delle giovani, altrimenti avremo le solee Brignone al via della seconda manche. 10.30 Siamo ottimisti per Martain vista della seconda manche. Ha sciato senza attaccare, badando a non sbagliare. Se dovesse prendersi qualche rischio in più, allora nessun risultato le sarebbe precluso. 10.29 La svizzera Wendy Holdener è 13ma a ...

