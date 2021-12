LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: azzurre per la rivincita, i pettorali. Gara-2 alle 10.00 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO alle 17.45 E alle 20.45 LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE Programma, orari e tv della Gara – La classifica di Coppa del Mondo – La cronaca del Gigante di ieri Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo Gigante di Courchevel (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Sulla pista denominata Emile-Allais si va a recuperare la Gara cancellata a Killington nel mese di novembre e, di conseguenza, si va a concludere il programma di gare pre-natalizio. Cosa dovremo attenderci dalla seconda ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO17.45 E20.45 LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE Programma, orari e tv della– La classifica di Coppa del Mondo – La cronaca deldi ieri Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alladel secondodi(Francia) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2021-2022. Sulla pista denominata Emile-Allais si va a recuperare lacancellata a Killington nel mese di novembre e, di conseguenza, si va a concludere il programma di gare pre-natalizio. Cosa dovremo attenderci dalla seconda ...

