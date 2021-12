Live Napoli-Spezia 0-1: Ripresa, subito dentro Petagna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Con tanti assenti ma col morale alle stelle dopo il blitz di San Siro, il Napoli chiude il girone di andata ospitando lo Spezia in crisi, due punti appena nelle ultime sei partite. La... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Con tanti assenti ma col morale alle stelle dopo il blitz di San Siro, ilchiude il girone di andata ospitando loin crisi, due punti appena nelle ultime sei partite. La...

Advertising

MondoNapoli : LIVE - Sostituzione per il Napoli: entra in campo Petagna - - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: Spezia in vantaggio a Napoli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - _SiGonfiaLaRete : ??LIVE #NapoliSpezia 0-1: fine primo tempo! - GazzettadellaSp : Autogol di Juan Jesus, Aquile avanti: Napoli - Spezia 0-1 (live) - MondoNapoli : LIVE - Finisce il primo tempo: Napoli sotto contro lo Spezia - -