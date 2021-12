LIVE – Hapoel Holon-Brindisi | basket Champions League 2021 2022 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Latestuale diU-NET-Happy Casa, sfida valida per la sesta giornata del gruppo G didi. Ultima chiamata per la formazione pugliese, chiamata solo alla vittoria per poter sperare ancora in un posto per accedere ai Play-In. Al di là del passaggio del turno, che ormai non dipende più solo dagli uomini di coach Vitucci, trovare un successo sarebbe importante per ritrovare fiducia e dare continuità alla vittoria contro Treviso nell’ultima di campionato. La palla a due è prevista per le ore 18:00 di mercoledì 22 dicembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN...