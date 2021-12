LIVE Gran Canaria-Virtus Bologna, EuroCup basket in DIRETTA: trasferta delicatissima in Spagna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti gli amici di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gran Canaria-Virtus Bologna, per l’ottava giornata di EuroCup 2021-2022! La Virtus Bologna cerca il quarto successo consecutivo per rimanere in scia al Buducnost Podgorica (record di 5-2 per i bianconeri). Nell’ultimo turno i bolognesi sono usciti vincitori dalla sfida contro il Promitheas Patrasso per 91-72. In Serie A le V-nere sono in scia all’Olimpia Milano con un record di 10-2 (milanesi battuti da Trieste dopo undici giornate senza sconfitte), ma a causa delle positività riscontrare nella squadra meneghina non avrà luogo l’attesissimo big match previsto per Santo Stefano. Il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti gli amici di OA Sport! Benvenuti alladi, per l’ottava giornata di2021-2022! Lacerca il quarto successo consecutivo per rimanere in scia al Buducnost Podgorica (record di 5-2 per i bianconeri). Nell’ultimo turno i bolognesi sono usciti vincitori dalla sfida contro il Promitheas Patrasso per 91-72. In Serie A le V-nere sono in scia all’Olimpia Milano con un record di 10-2 (milanesi battuti da Trieste dopo undici giornate senza sconfitte), ma a causa delle positività riscontrare nella squadra meneghina non avrà luogo l’attesissimo big match previsto per Santo Stefano. Il ...

