LIVE Gran Canaria-Virtus Bologna, EuroCup basket in DIRETTA: trasferta delicatissima in Spagna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:30 Buonasera a tutti, amici e amiche di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla DIRETTA LIVE di Gran Canarie-Virtus Bologna, valida per l’ottava giornata della fase a gironi di EuroCup 2021-2022! Buongiorno a tutti gli amici di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gran Canaria-Virtus Bologna, per l’ottava giornata di EuroCup 2021-2022! La Virtus Bologna cerca il quarto successo consecutivo per rimanere in scia al Buducnost Podgorica (record di 5-2 per i bianconeri). Nell’ultimo turno i bolognesi sono usciti vincitori dalla sfida contro il Promitheas ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:30 Buonasera a tutti, amici e amiche di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladiCanarie-, valida per l’ottava giornata della fase a gironi di2021-2022! Buongiorno a tutti gli amici di OA Sport! Benvenuti alladi, per l’ottava giornata di2021-2022! Lacerca il quarto successo consecutivo per rimanere in scia al Buducnost Podgorica (record di 5-2 per i bianconeri). Nell’ultimo turno i bolognesi sono usciti vincitori dalla sfida contro il Promitheas ...

Advertising

Erya_Val : #gfvip Che gran bella edizione di merda, un mix tra live non è la D'Urso, U&D e Temptation. Schifo - Fantacalcio : #SassuoloBologna GOL! Arriva il raddoppio ospite con un gran destro di prima di #Hickey! 0-2 ?… - calciomercatoit : 36' - GOOOOL ORSOLINI! Gran sinistro sotto la traversa: vantaggio rossoblù #VeneziaLazio 1-1 #SassuoloBologna 0-1 #SerieA LIVE - VQS_CatFish : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (Gran Turismo™SPORT) live at - calciomercatoit : 7' - Scamacca! Gran destro dell'attaccante, palla sul palo: Skorupski ha deviato, ma l'arbitro non assegna l'angolo… -