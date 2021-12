LIVE Gran Canaria-Virtus Bologna 84-70, EuroCup basket in DIRETTA: spagnoli che volano nel punteggio, Virtus Bologna rimane al palo! Ultimi cinque minuti del match (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90-78 Slaughter segna il libero Fallo tecnico fischiato a Marco Belinelli per proteste! 89-78 Diop segna indisturbato, spagnoli tornano a +11 con meno di 4? da giocare Time-out immediato per Gran Canaria, con la guardia ex San Antonio Spurs che sale a quota 16 punti con un 4/9 da tre 87-78 MAMMA MIAAAA: MARCOOO B-E-L-I-N-E-L-LI! IL NUMERO 3 Virtus E’ ON FIREEEEEEE 87-75 MARCOOO BELINELLIIII!!! TRIPLAAAAAA 87-72 Ennis manda a bersaglio dall’arco, 12 punti 84-72 Belinelli segna dalla rimessa, reazione Virtus Bologna Time-out immediato di Sergio Scariolo, che vuole parlare con i suoi ragazzi per scuoterli un po’ visto il passivo nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90-78 Slaughter segna il libero Fallo tecnico fischiato a Marco Belinelli per proteste! 89-78 Diop segna indisturbato,tornano a +11 con meno di 4? da giocare Time-out immediato per, con la guardia ex San Antonio Spurs che sale a quota 16 punti con un 4/9 da tre 87-78 MAMMA MIAAAA: MARCOOO B-E-L-I-N-E-L-LI! IL NUMERO 3E’ ON FIREEEEEEE 87-75 MARCOOO BELINELLIIII!!! TRIPLAAAAAA 87-72 Ennis manda a bersaglio dall’arco, 12 punti 84-72 Belinelli segna dalla rimessa, reazioneTime-out immediato di Sergio Scariolo, che vuole parlare con i suoi ragazzi per scuoterli un po’ visto il passivo nel ...

Erya_Val : #gfvip Che gran bella edizione di merda, un mix tra live non è la D'Urso, U&D e Temptation. Schifo - Fantacalcio : #SassuoloBologna GOL! Arriva il raddoppio ospite con un gran destro di prima di #Hickey! 0-2 ?… - calciomercatoit : 36' - GOOOOL ORSOLINI! Gran sinistro sotto la traversa: vantaggio rossoblù #VeneziaLazio 1-1 #SassuoloBologna 0-1 #SerieA LIVE - VQS_CatFish : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (Gran Turismo™SPORT) live at - calciomercatoit : 7' - Scamacca! Gran destro dell'attaccante, palla sul palo: Skorupski ha deviato, ma l'arbitro non assegna l'angolo… -