LIVE Gran Canaria-Virtus Bologna 71-65, EuroCup basket in DIRETTA: mini-break dei padroni di casa, le V-nere provano a reagire! (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-68 KYLEEE WEEMSSS!! TRIPLAAAAA E -8 Virtus, 17 PUNTI PER IL NUMERO 34 Inizia l’ultimo quarto alla Gran Canaria Arena! Si chiude così il terzo quarto, con Gran Canaria che riesce a trovare un break micidiale per ritornare a +6! Bologna rimane a contatto, ma dovrà inventarsi qualcosa per ricucire lo strappo e mettere la freccia nel punteggio 71-65 Slaughter da tre punti a fil di sirena, sulla rimessa perfetta! 0/2 in lunetta per Kyle Weems 68-65 Ennis inchioda e schiaccia, +3 per i padroni di casa con meno di un minuto da giocare in questo terzo quarto 66-65 2/2 in lunetta per Brussino, Gran Canaria rimette la testa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71-68 KYLEEE WEEMSSS!! TRIPLAAAAA E -8, 17 PUNTI PER IL NUMERO 34 Inizia l’ultimo quarto allaArena! Si chiude così il terzo quarto, conche riesce a trovare unmicidiale per ritornare a +6!rimane a contatto, ma dovrà inventarsi qualcosa per ricucire lo strappo e mettere la freccia nel punteggio 71-65 Slaughter da tre punti a fil di sirena, sulla rimessa perfetta! 0/2 in lunetta per Kyle Weems 68-65 Ennis inchioda e schiaccia, +3 per idicon meno di un minuto da giocare in questo terzo quarto 66-65 2/2 in lunetta per Brussino,rimette la testa ...

