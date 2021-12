LIVE Gran Canaria-Virtus Bologna 37-29, EuroCup basket in DIRETTA: i padroni di casa alzano la difesa e scappano, i bolognesi provano a reagire! (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42-40 Teodosic perfetto dalla lunetta, Bologna ritrova il -2 42-38 Shurna segna nonostante l’equilibrio precario, ancora +4 per i padroni di casa 40-38 Uno-due perfetto tra Teodosic e Weems, i bolognesi accorciano 40-36 Salvo segna solo il secondo libero, Gran Canaria torna a +4 39-36 1/2 anche per Jaiteh dalla lunetta! -3 Virtus Bologna 39-35 1/2 per Kyle Weems e 11 punti per l’americano Entrambe le squadre hanno esaurito il bonus! Da questo momento si andrà in lunetta per ogni fallo commesso da entrambe le parti 39-34 Teodosic penetra e appoggia col sottomano, -5 per i bolognesi! -4? alla seconda sirena 39-32 PAJOLAAAA!!! TRIPLAAAAAAA E -7 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42-40 Teodosic perfetto dalla lunetta,ritrova il -2 42-38 Shurna segna nonostante l’equilibrio precario, ancora +4 per idi40-38 Uno-due perfetto tra Teodosic e Weems, iaccorciano 40-36 Salvo segna solo il secondo libero,torna a +4 39-36 1/2 anche per Jaiteh dalla lunetta! -339-35 1/2 per Kyle Weems e 11 punti per l’americano Entrambe le squadre hanno esaurito il bonus! Da questo momento si andrà in lunetta per ogni fallo commesso da entrambe le parti 39-34 Teodosic penetra e appoggia col sottomano, -5 per i! -4? alla seconda sirena 39-32 PAJOLAAAA!!! TRIPLAAAAAAA E -7 ...

