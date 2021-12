LIVE Gran Canaria-Virtus Bologna 26-24, EuroCup basket in DIRETTA: match in perfetto equilibrio, si segna molto dall’arco! (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui il primo quarto, con Gran Canaria avanti di due lunghezze (26-24)! Partita in perfetto equilibrio fin qui, con la Virtus Bologna che era scappata fino al +8 salvo poi venire ripresa immediatamente dai padroni di casa grazie alle bombe di Shurna e Kramer Fallo in attacco di Tessitori! 4? alla prima sirena 26-24 Shurna trova la bomba del primo vantaggio dei padroni di casa! 3/4 per lui e 9 punti per lui Ultimi due minuti in questo primo quarto! 23-24 Slaughter col fade-away, gli spagnoli rimangono a contatto 21-24 ALIBEGOVIIICCCC!! TRIPLAAAAAAA 21-21 Shurna con l’arresto e tiro, parità! 19-21 Teodosic pesca Jaiteh, +2 Virtus 19-19 1/2 per Stevic, pareggio Gran ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina qui il primo quarto, conavanti di due lunghezze (26-24)! Partita infin qui, con lache era scappata fino al +8 salvo poi venire ripresa immediatamente dai padroni di casa grazie alle bombe di Shurna e Kramer Fallo in attacco di Tessitori! 4? alla prima sirena 26-24 Shurna trova la bomba del primo vantaggio dei padroni di casa! 3/4 per lui e 9 punti per lui Ultimi due minuti in questo primo quarto! 23-24 Slaughter col fade-away, gli spagnoli rimangono a contatto 21-24 ALIBEGOVIIICCCC!! TRIPLAAAAAAA 21-21 Shurna con l’arresto e tiro, parità! 19-21 Teodosic pesca Jaiteh, +219-19 1/2 per Stevic, pareggio...

