LIVE – Foggia-Monterosi 0-0 | Serie C 2021 2022 DIRETTA

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ladi, match valevole per la ventesima giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di mercoledì 22 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SITO LEGA PRO COME VEDERE LA PARTITA IN TV Le formazioni ufficiali:: Volpe; Garattoni, Gallo, Di Pasquale, Ferrante, Curcio, Sciacca, Garofalo, Petermann, Tuzzo, Martino. All. Zdenek Zeman.: Alia; Cancellieri, Borri, Verde, Tartaglia, Adamo, Parlati, Tonetto, Mbende, Di ...

Il Foggia in campo contro il Monterosi per chiudere in bellezza l'anno 2021. In programma c'è la prima di ritorno contro quel Monterosi che all'andata riuscì a bloccare i rossoneri sullo 0-0. I conten ...