LIVE – Aquila Montevarchi-Reggiana 1-3, Serie C 2021/2022 (DIRETTA)

La DIRETTA LIVE di Aquila Montevarchi-Reggiana, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d'inizio alle ore 18:00 di mercoledì 22 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

SITO LEGA PRO
COME VEDERE LA PARTITA IN TV

Le formazioni ufficiali:

Aquila Montevarchi (4-3-1-2): Rinaldi; Achy, Cutu, Tozzuolo, Martinelli; Lischi, Mercati, Bassano; Mionic; Gambale, Barranca. ALL: R. Malotti.

Reggiana (4-3-3): Venturi;

ReggianaLIVE : Granata primi con 48 punti, per la precisione. Festa grande per i quasi 200 supporter granata presenti questa sera… - ReggianaLIVE : Arriva il triplice fischio! La Reggiana di mister Diana entra nella storia con 20 gare consecutive senza sconfitte… - ReggianaLIVE : 90'+4 #AMOREG 1-3: Partita terminata! Non dimenticare di assegnare i voti ai giocatori! - ReggianaLIVE : Errore di Chiesa che, nel tentativo di servire di testa Contessa, apre la strada della porta al n.13 toscano che no… - ReggianaLIVE : Palla in profondità per Jallow, Contessa e Chiesa chiudono in tandem sull'attaccante rossoblù #AMOREG -