L'Iva agevolata per le ristrutturazioni edilizie (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Maurizio Auteri - Quando applicare nelle ristrutturazioni edilizie l'Iva al 22%, al 10% e al 4%, nonché altri benefici fiscali relativi alla riqualificazione del patrimonio edilizio. Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Maurizio Auteri - Quando applicare nellel'Iva al 22%, al 10% e al 4%, nonché altri benefici fiscali relativi alla riqualificazione del patrimonio edilizio.

Advertising

Stefamart7 : RT @nonexpedit: Antico proverbio cinese: 'Se regali un pesce a un uomo, paghi solo l'iva agevolata al 10%. Se invece gli insegni a pescare… - MatteoBaldelli5 : RT @nonexpedit: Antico proverbio cinese: 'Se regali un pesce a un uomo, paghi solo l'iva agevolata al 10%. Se invece gli insegni a pescare… - rep_roma : ConFederSicurezza: difesa della persona fisica e IVA agevolata per la sicurezza privata [aggiornamento delle 08:38]… - __akaoni : @doctor_milano Eh, insomma. Intanto l’aliquota non è al 45%, anzi i “giovani medici” possono sfruttare l’aliquota a… - AvvCanu : L'Iva agevolata per le ristrutturazioni edilizie -