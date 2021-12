(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Livsta attraversando il miglior periodo della sua carriera ed è attualmente una delle Superstars più amate in WWE. Secondo Liv c’è stato un momento specifico in cui ha percepito appieno l’immenso affetto dei fan nei suoi confronti. Ecco le parole ai microfoni di BT Sport della number one contender al titolo femminile di Raw. “È stato a Raw, durante una pausa pubblicitaria” Livha parlato di un suo bellissimo ricordo risalente alla puntata di Raw prima di Money in The Bank 2021, in quell’occasione l’ex membro della Riott Squad ha eseguito un promo durante una pausa pubblicitaria. I fan presenti in arena hanno reagito in modo molto caloroso, e in quel momento Liv ha realizzato diunacol pubblico. “C’è statain ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Liv Morgan:'C'è un'occasione specifica in cui ho capito di avere una forte connessione con i fan' -… - SpazioWrestling : Liv Morgan: 'Il match con Becky Lynch è la chiusura di un cerchio' #LivMorgan #WWE - Zona_Wrestling : #WWE Liv Morgan: 'Affrontare Becky Lynch nel main event di Raw è stato qualcosa di indimenticabile' -… - TSOWrestling : Tutta l'emozione di Liv Morgan nel grande parallelismo storico con Lita e Trish #TSOW #TSOS - SpazioWrestling : Liv Morgan: 'Ecco il mio match preferito in WWE' #WWE #LivMorgan -

Ultime Notizie dalla rete : Liv Morgan

...SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306) Miss Julie Jessica Chastain e Colin Farrell in un dramma di... con Gerard Butler,Freeman, Aaron Eckhart. A Londra il Primo Ministro inglese muore in ...... King Woods, Drew McIntyre, Sheamus ed Happy Corbin, che per quella femminile, dove invece Rhea Ripley, Carmella, Queen Zelina, Bianca Belair esi opporranno a Natalya, Shayna Baszler, ...After this past Monday's WWE RAW went off the air, Becky Lynch defended her WWE RAW Women's Championship against Liv Morgan and Bianca Belai [...] ...As part of the proposed merger, ZEE will merge into SPN and, after closing, the new merged company will be publicly listed in India. The closing of the transaction is subject to certain customary ...