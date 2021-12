L’Italia s’è persa nei tamponi in farmacia: file interminabili e prenotazioni sospese (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il bollettino che riassume la situazione epidemiologica in Italia nelle ultime 24 ore ha segnato nella giornata di ieri – martedì 21 dicembre – il record di test anti-Covid processati. Ben 850mila persone si sono sottoposte ai tamponi in farmacia e ai test molecolari nelle strutture messe a disposizione dalle varie aziende sanitarie locali. Un numero senza precedenti che però, ora, rischia di rappresentare una paralisi del sistema. Anche in vista della possibile introduzione del test diagnostico anche per i vaccinati (se ne discuterà domani in Consiglio dei Ministri), la situazione sembra essere fuori controllo. tamponi a Milano: farmacie prese d’assalto, fino a due ore di fila per fare i test#Mattino5 pic.twitter.com/HTfBq7bX4U — Mattino5 (@mattino5) December 22, 2021 I tamponi in farmacia sono ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il bollettino che riassume la situazione epidemiologica in Italia nelle ultime 24 ore ha segnato nella giornata di ieri – martedì 21 dicembre – il record di test anti-Covid processati. Ben 850mila persone si sono sottoposte aiine ai test molecolari nelle strutture messe a disposizione dalle varie aziende sanitarie locali. Un numero senza precedenti che però, ora, rischia di rappresentare una paralisi del sistema. Anche in vista della possibile introduzione del test diagnostico anche per i vaccinati (se ne discuterà domani in Consiglio dei Ministri), la situazione sembra essere fuori controllo.a Milano: farmacie prese d’assalto, fino a due ore di fila per fare i test#Mattino5 pic.twitter.com/HTfBq7bX4U — Mattino5 (@mattino5) December 22, 2021 Iinsono ...

