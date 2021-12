L’Italia dice basta agli allevamenti e all’uccisione di animali per le pellicce (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un emendamento alla Manovra che rappresenta una svolta storica per L’Italia. Dal 2022, infatti, il governo ha deciso di procedere con la chiusura di tutti quegli allevamenti (sono 5 quelli attualmente attivi su tutto il territorio) di animali per la produzione di pellicce “naturali”. Una decisione che arriva dopo anni di richieste da parte degli attivisti che hanno denunciato, in più occasioni, anche episodi di tortura nei confronti degli animali. In particola modo dei visoni. pellicce, dal 2022 vietati gli allevamenti e l’uccisione degli animali L’emendamento inserito all’interno della Legge di Bilancio impone la cessazione delle attività degli allevamenti a partire dal 30 giugno del 2022. Saranno dati, dunque, sei mesi alle aziende ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un emendamento alla Manovra che rappresenta una svolta storica per. Dal 2022, infatti, il governo ha deciso di procedere con la chiusura di tutti quegli(sono 5 quelli attualmente attivi su tutto il territorio) diper la produzione di“naturali”. Una decisione che arriva dopo anni di richieste da parte degli attivisti che hanno denunciato, in più occasioni, anche episodi di tortura nei confronti degli. In particola modo dei visoni., dal 2022 vietati glie l’uccisione degliL’emendamento inserito all’interno della Legge di Bilancio impone la cessazione delle attività deglia partire dal 30 giugno del 2022. Saranno dati, dunque, sei mesi alle aziende ...

