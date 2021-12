L’Italia corre, ma bollette e Patto di Stabilità sono un rebus (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non si può certo dire che l’attesa mancasse, nella grande sala dell’Auditorium Antonianum, a viale Manzoni, a due passi dal quartiere di San Giovanni. Mario Draghi ha affrontato con disinvoltura e un pizzico di umorismo la sua prima conferenza stampa di fine anno, dinnanzi ai quasi 150 giornalisti ben distribuiti negli oltre 500 posti dell’Auditorium. Schivate con sapienza le domande più velenose, tutte concentrate nella prima parte della conferenza, sul suo futuro, Quirinale sì, Quirinale no, sono arrivate le prima risposte sullo stato dell’economia del Paese, a due anni scarsi dall’inizio della pandemia. Con un passaggio sulla partita industriale del momento, la possibile scalata del fondo americano Kkr a Tim. L’ALLARME DI CONFINDUSTRIA Una premessa. Poco prima che cominciasse a parlare, il Centro Studi di Confindustria diretto da Stefano Manzocchi, ha lanciato un ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non si può certo dire che l’attesa mancasse, nella grande sala dell’Auditorium Antonianum, a viale Manzoni, a due passi dal quartiere di San Giovanni. Mario Draghi ha affrontato con disinvoltura e un pizzico di umorismo la sua prima conferenza stampa di fine anno, dinnanzi ai quasi 150 giornalisti ben distribuiti negli oltre 500 posti dell’Auditorium. Schivate con sapienza le domande più velenose, tutte concentrate nella prima parte della conferenza, sul suo futuro, Quirinale sì, Quirinale no,arrivate le prima risposte sullo stato dell’economia del Paese, a due anni scarsi dall’inizio della pandemia. Con un passaggio sulla partita industriale del momento, la possibile scalata del fondo americano Kkr a Tim. L’ALLARME DI CONFINDUSTRIA Una premessa. Poco prima che cominciasse a parlare, il Centro Studi di Confindustria diretto da Stefano Manzocchi, ha lanciato un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - formichenews : L’Italia corre, ma #bollette e Patto di Stabilità sono un rebus #Draghi L'articolo di @gianluzappo… - MilanoFinanza : Acquista la tua copia in edicola o leggi l'articolo: - AlessandroLod18 : @GavinoSanna1967 Non dimentichiamo chi disse 'l'Italia non corre rischi' e adesso va da @fabfazio a fare il gagà. - razorblack66 : RT @AcchiappaMosche: Al discount una Sig.ra chiede di scavalcare la fila perché in auto ha un disabile che non sta bene. Ok per tutti e las… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia corre La locomotiva Italia corre anche a ottobre codacons.it