L'Italia attende i dati sulla presenza della variante Omicron. Domani Draghi annuncerà le nuove eventuali misure (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mario Draghi, in vista della cabina di regia che Domani, 23 dicembre, deciderà le eventuali misure e restrizioni da adottare per arginare i contagi e la variante Omicron, ha parlato della delicata ...

Novavax, vaccino proteico in Italia: in arrivo l'ok
In queste ore si attende il via libera della Cts dell'Aifa Il vaccino proteico Novavax sta per ricevere il primo ok in Italia . "Con tutta probabilità oggi verrà approvato dalla Cts dell'Aifa. E' un'ulteriore arma ...

Biden: "Vaccinarsi è un dovere patriottico". 100$ a chi si immunizza ... aggiungendo gli Usa a un elenco di oltre 50 paesi dichiarati off - limits, tra cui l'Italia. ... Le indicazioni sono state accolte positivamente dal primo ministro, Naftali Bennett, che attende l'...

Eutanasia: 15 anni dopo la morte di Welby, si attende ancora una legge Il Fatto Quotidiano Autovelox: stop all'uso selvaggio Con 8mila dispositivi, l'Italia è il paese europeo che ne ha di più. Da 12 anni si attende un decreto - finalmente in arrivo - che ne disciplini il corretto utilizzo ...

Pallacanestro serie A1, La Molisana Magnolia Campobasso attesa dal match sul parquet del Sesto San Giovanni La Molisana Magnolia Campobasso è pronta a scendere in campo all’antivigilia di Natale con una trasferta temibile come quella al ‘PalaCarzaniga’, teatro dei confronti interni di una delle ‘nobili’ del ...

