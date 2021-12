L’Inter Primavera si rialza: Torino ko 3-1 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Torna al successo L’Inter Primavera contro il Torino Torna alla vittoria l‘Inter Primavera di Chivu e lo fa nella quattordicesima giornata di campionato contro il Torino con il punteggio finale di 3-1. Prima frazione ricca di emozioni e di reti al SYDC: apre le danze la rete di Casadei al 5?, bravo a raccogliere l’assist di Abiuso e a battere Vismara con un diagonale. Raddoppia L’Inter al 23? con un’azione personale di Abiuso che elude la marcatura di un difensore granata e con il sinistro batte l’estremo difensore avversario sul primo palo. La reazione dei granata è però immediata: al 25? Rovida respinge la conclusione di Dellavalle ma non può nulla sul tap-in dell’ex interista Akhalaia che accorcia le distanze. Nella seconda frazione è L’Inter a segnare ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Torna al successocontro ilTorna alla vittoria l‘Interdi Chivu e lo fa nella quattordicesima giornata di campionato contro ilcon il punteggio finale di 3-1. Prima frazione ricca di emozioni e di reti al SYDC: apre le danze la rete di Casadei al 5?, bravo a raccogliere l’assist di Abiuso e a battere Vismara con un diagonale. Raddoppiaal 23? con un’azione personale di Abiuso che elude la marcatura di un difensore granata e con il sinistro batte l’estremo difensore avversario sul primo palo. La reazione dei granata è però immediata: al 25? Rovida respinge la conclusione di Dellavalle ma non può nulla sul tap-in dell’ex interista Akhalaia che accorcia le distanze. Nella seconda frazione èa segnare ...

