“Linda è incinta” | il volto della tv presto papà Dopo 2 anni | l’annuncio più bello

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “È stata un’avventura arrivare qui”. Inizia così il post in cui iltv annuncia chediventeràduea provare a realizzare il sogno di diventare genitori, ricorrendo prima all’inseminazione intrauterina poi alla fecondazione in vitro, la coppia aspetta un bambino. E, corredato dalle prime foto col pancino appena visibile, arriva su Instagram accompagnato da un messaggio di incoraggiamento verso chi in questo momento sta lottando questa stessa battaglia. Perché “Lo sappiamo che non siamo soli in questa esperienza e che tutti affrontano delle sfide lungo il loro cammino”, scrive poi Drew Scott, protagonista del noto show Fratelli in affari. Drew Scott: la moglie è ...