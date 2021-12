Ligue 1, Clermont-Strasburgo rinviata per nebbia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Clermont-Strasburgo rinviata in Ligue 1 per nebbia. Un’altra partita posticipata in Francia, ma stavolta i disordini dei tifosi e il Covid non c’entrano nulla. La nebbia ha reso impraticabile la disputa della partita valida per la diciannovesima giornata. La partita non è iniziata nell’orario previsto, ed è stata rinviata per decisione dell’arbitro dopo aver consultato i capitani delle due squadre. Ora la Ligue 1 dovrà fissare una nuova data per questo scontro salvezza. L’ANNUNCIO COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021)in1 per. Un’altra partita posticipata in Francia, ma stavolta i disordini dei tifosi e il Covid non c’entrano nulla. Laha reso impraticabile la disputa della partita valida per la diciannovesima giornata. La partita non è iniziata nell’orario previsto, ed è stataper decisione dell’arbitro dopo aver consultato i capitani delle due squadre. Ora la1 dovrà fissare una nuova data per questo scontro salvezza. L’ANNUNCIO COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE SportFace.

