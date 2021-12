Ligue 1 2021/2022: il Lorient frena il Psg, super vittoria del Lille. Male Marsiglia e Lione (Di giovedì 23 dicembre 2021) La diciannovesima giornata della Ligue 1 2021/2022 ha offerto ottimi spunti agli appassionati di calcio francese. Sorprendente pari tra Lorient e Paris Saint-Germain, con il risultato finale di 1-1 a contraddistinguere l’incontro. Monconduit ha aperto le marcature al 40?, garantendo un vantaggio inaspettato ai padroni di casa, attualmente penultimi in classifica; Messi e compagni non sono riusciti a scavalcare il muro eretto dal Lorient, quantomeno sino al 90?. Minuti di recupero e spunto sulla fascia destra di Hakimi, con successivo cross al bacio per la testa di Icardi, sempre puntuale all’appuntamento con il gol: pari conclusivo. Spettacolare vittoria del Lille in casa del Bordeaux, per 2-3; reti di André, Yilmaz e David per gli ospiti, le quali hanno reso vana la ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) La diciannovesima giornata dellaha offerto ottimi spunti agli appassionati di calcio francese. Sorprendente pari trae Paris Saint-Germain, con il risultato finale di 1-1 a contraddistinguere l’incontro. Monconduit ha aperto le marcature al 40?, garantendo un vantaggio inaspettato ai padroni di casa, attualmente penultimi in classifica; Messi e compagni non sono riusciti a scavalcare il muro eretto dal, quantomeno sino al 90?. Minuti di recupero e spunto sulla fascia destra di Hakimi, con successivo cross al bacio per la testa di Icardi, sempre puntuale all’appuntamento con il gol: pari conclusivo. Spettacolaredelin casa del Bordeaux, per 2-3; reti di André, Yilmaz e David per gli ospiti, le quali hanno reso vana la ...

