Licorice Pizza | il trailer italiano dell’ultimo atteso film di Paul Thomas Anderson in sala dal 3 febbraio

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) DISPONIBILE DA OGGI ILDIULTIMA OPERA DI, TRA IPIU’ ATTESI DI QUESTA STAGIONE CINEMATOGRAFICA INTERPRETATO DAGLI ESORDIENTI ALANA HAIM E COOPER HOFFMAN, E CON SEAN PENN E BRADLEY COOPER DAL 3NELLA SALE DISTRIBUITO DA EAGLE PICTURES! Disponibile da oggi ildi, l’e sorprendente ultimodi(Il filo nascosto, The Master, Il Petroliere, Ubriaco d’amore, Magnolia) in arrivo il 3nelle sale italiane distribuito da Eagle Pictures. Tra ...

Arriverà il 3 febbraio prossimo nelle sale d'Italia, attesissimo nuovo annunciato capolavoro di Paul Thomas Anderson. La pellicola ha già collezionato numerosi e rilevanti premi cinematografici internazionali, tra gli altri anche ...Disponibile il trailer italiano di, nuovo film di Paul Thomas Anderson ( Il filo nascosto, The Master, Il Petroliere, Ubriaco d'amore, Magnolia ) in arrivo il 3 febbraio nelle sale italiane distribuito da Eagle Pictures ...Eagle Pictures ha pubblicato il trailer italiano del nuovo film di Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, in arrivo a febbraio nelle sale italiane.Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, uno dei film più attesi di questa stagione cinematografica, si svela nel primo trailer italiano!