Licorice Pizza | il trailer italiano del nuovo film di Paul Thomas Anderson

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Svelato ildiacclamatodiin arrivo nelle sale italiane il 3 febbraio con Eagle Pictures. Disponibile da oggi ildi, ldi, in arrivo il 3 febbraio nelle sale italiane distribuito da Eagle Pictures. Tra le pellicole più attese di questa stagione cinematografica,ha già debuttato in distribuzione limitata il 26 novembre in alcune selezionate sale degli Stati Uniti e del Canada, per poi approdare ufficialmente nei ...