Libri da leggere: i consigli di dicembre 2021 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Anche a dicembre torna la rubrica culturale de L’Opinionista: dai romanzi epistolari ai racconti per bambini. Ecco i Libri selezionati dicembre è arrivato, e con lui il freddo e il Solstizio d’inverno. dicembre però è anche il mese del Natale e del Capodanno. “dicembre nevoso, anno fruttuoso”, augura per il nuovo anno un proverbio popolare: e mentre prepariamo qualcosa di caldo in attesa di scartare i regali e di passare del tempo dedicato a un po’ di riposo, ecco le principali tendenze letterarie selezionate dalla rubrica de L’Opinionista, Leggi con me. Pensiero Viola di Viola Nocenzi. In questo primo libro della nostra rubrica, la cantautrice Viola Nocenzi, insieme al giornalista e critico musicale Leonardo Lodato, ci svela quasi un nuovo genere letterario: si tratta infatti di un romanzo epistolare ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Anche atorna la rubrica culturale de L’Opinionista: dai romanzi epistolari ai racconti per bambini. Ecco iselezionatiè arrivato, e con lui il freddo e il Solstizio d’inverno.però è anche il mese del Natale e del Capodanno. “nevoso, anno fruttuoso”, augura per il nuovo anno un proverbio popolare: e mentre prepariamo qualcosa di caldo in attesa di scartare i regali e di passare del tempo dedicato a un po’ di riposo, ecco le principali tendenze letterarie selezionate dalla rubrica de L’Opinionista, Leggi con me. Pensiero Viola di Viola Nocenzi. In questo primo libro della nostra rubrica, la cantautrice Viola Nocenzi, insieme al giornalista e critico musicale Leonardo Lodato, ci svela quasi un nuovo genere letterario: si tratta infatti di un romanzo epistolare ...

Lopinionista : Libri da leggere: i consigli di dicembre 2021 - MondadoriStore : Se anche tu divori libri e non sai più dove metterli, Mondadori Store ti suggerisce Kobo Plus con il suo incredibil… - youjustdid : avete tempo fino all’8 febbraio anche per leggere tutti i libri su - AssEditoriUmbri : RT @DaliaEdizioni: Domani sarai ciò che oggi scegli di leggere ?? . L’attenzione e il rispetto per sé stessi, per gli altri e per l’ambiente… - Federic32719920 : RT @paneetrash: Matteo ma torna a casa a leggere libri perfavore #uominiedonne -