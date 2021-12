Libia | rinviate le elezioni presidenziali previste per il 24 dicembre

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Commissione parlamentare ammette l'impossibilità di tenere il voto: non c'è una lista ufficiale dei candidati, sciolti i comitati elettorali

Il Parlamento libico ha annunciato ufficialmente che tenere le elezioni presidenziali fissate fra 2 giorni "è impossibile". Il voto che avrebbe dovuto scegliere il nuovo capo dello Stato libico viene ...Ora è ufficiale. Inle elezioni presidenziali e politiche previste per venerdì 24 dicembre sono state. Secondo l'Alta Commissione elettorale nazionale che ha ordinato lo scioglimento dei comitati ...L’organizzazione ha denunciato una miriade di violazioni dei diritti umani verificatesi in Libia nel periodo precedente le elezioni presidenziali, inizialmente previste il 24 dicembre e poi rinviate d ...Il 22 dicembre 2021 Amnesty International ha denunciato una miriade di violazioni dei diritti umani verificatesi in Libia nel periodo precedente le elezioni presidenziali, inizialmente previste il 24 ...