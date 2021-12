Libia | la «guardia petrolifera» chiude i rubinetti del gas

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella conferenza stampa di fine anno Draghi «non si è accorto» ieri che laha chiuso idel gas e del petrolio. Eppure visto gli aumenti delle bollette energetiche la faccenda dovrebbe interessarci. Mentre vengono accantonate ufficialmente le elezioni presidenziali, la vera partita politica si concentra sulla nomina di un nuovo premier al posto Abdul Hamid Dbeibah. Il tutto senza che il nostro governo, impegnato alla Farnesina nell’annuale riunione con gli ambasciatori, appaia minimamente informato o interessato. IN … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

