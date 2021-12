Libia: la commissione elettorale non pubblica le liste, salta il voto del 24 dicembre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ai funzionari che avrebbero dovuto seguire le operazioni di scrutinio viene ordinato di sospendere tutte le attività. Stamane, intanto, gruppi armati avevano occupato alcune zone vicino a Tripoli, suscitando la preoccupazione della missione Onu Leggi su rainews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ai funzionari che avrebbero dovuto seguire le operazioni di scrutinio viene ordinato di sospendere tutte le attività. Stamane, intanto, gruppi armati avevano occupato alcune zone vicino a Tripoli, suscitando la preoccupazione della missione Onu

